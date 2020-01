Pian Munè di Paesana: Mtb sulla neve e dimostrazione cani da soccorso

Per il settimo anno consecutivo, l’ultima domenica di gennaio Pian Munè si dedica anche alle Mountain Bike con una giornata evento dedicata alle due ruote sulla neve.

In collaborazione con Cicli Mattio di Piasco e l’Associazione Discovery Monviso di Paesana, nella giornata di domenica ci sarà la possibilità di partecipare a test bike su un itinerario dedicato in salita e discesa oppure - con la propria Mtb o a noleggio (su prenotazione) - provare lo slalom tracciato in quota e dedicato agli appassionati di Mtb oppure ancora provare l’E-Bike sulla neve, lungo l’itinerario “meire Pian Croesio”. Per la sola discesa è possibile utilizzare la seggiovia al costo di 6 euro per una risalita e 15 euro per risalite illimitate

Per i più piccoli sono previste attività didattiche con la mtb in compagnia dei ragazzi di Discovery Monviso

Sempre domenica, le Unità cinofile da ricerca e soccorso dell’Associazione Nazionale Sanità Militare e l’Unione Nuclei cinofili del Piemonte svolgeranno un’attività formativa/dimostrativa di ricerca dispersi su terreni innevati con dispersi posizionati anche dentro dei buchi ricavati nella neve simulando un primo intervento di autosoccorso in valanga: l'attività si svolgerà tutta la giornata a monte della Seggiovia.

Tutte le info scrivendo via whatsapp al numero 3286925406.