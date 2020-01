Andrea Giraudo e Tony Esposito assieme a Roma sul palco di 'Na cosetta

Domani, venerdì 24 gennaio, la musica di Andrea Giraudo incontra quella di Tony Esposito in un grande appuntamento a Roma a 'Na cosetta

Dopo il grande successo del cantautore piemontese al Club Tenco, la scorsa settimana, arriva un nuovo e speciale appuntamento. Sul palco le musiche e le canzoni di Andrea Giraudo dall'ultimo album "Stare bene", ma non solo: anche l'anteprima di "Virgole in pasto", riarrangiata con Tony Esposito in uscita con il video a gennaio 2020.

Il pianoforte, ora accarezzato ora strapazzato, e la voce di Andrea Giraudo e le colorate percussioni di Tony Esposito esprimono tutta la tavolozza delle emozioni e dei colori musicali, spaziando dalla ballata dolcissima al R&R, dal Blues al valzer musette, dalle rarefatte atmosfere sudamericane a quelle più sanguigne dei Balcani per incorniciare la migliore tradizione italiana. Canzoni che si fanno ricordare in una performance che è condivisione e scambio continuo di emozioni tra il pubblico e il palcoscenico.



A questo link il video di "Virgole in pasto" - https://youtu.be/rKd2vy36RnM



