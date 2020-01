Neve ed eventi anche nel prossimo week end di Artesina

Artesina, cuore pulsante del comprensorio Mondolè Ski, garantirà opportunità di relax e divertimento anche nel prossimo fine settimana. Il comprensorio sarà totalmente aperto, con la possibilità di immergersi in un paesaggio reso ancor più incantevole dalle nevicate degli ultimi giorni. I cannoni in funzione permettono di poter contare su un innevamento ottimale.

In attesa dell'arrivo del fine settimana, la stazione è letteralmente presa d’assalto da un gran numero di studenti provenienti da altre zone d’Italia e dall’estero per partecipare al progetto “Montagna amica”, ideato e realizzato per soddisfare le esigenze del mondo della scuola.

Un’opportunità davvero unica per gli istituti di ogni ordine e grado: è aperta a loro la possibilità di apprezzare la montagna, conoscerne le potenzialità ed entrare a contatto con la neve sia per gite giornaliere sia per periodi di soggiorno di più giorni. Sabato e domenica prossimi ci sarà “Spinning sulla neve” con possibilità di partecipare alle diverse sessioni di ride programmate e di usufruire anche dell’opportunità del pacchetto alberghiero. Come sempre, l’appuntamento per i più piccini con la baby dance di Pinky è fissato per domenica alle 12.

Inoltre, è sempre attivo il centro benessere di “Casa Marguareis” con trattamenti specifici, uso di palestra e bagno turco. Come ogni giorno, la permanenza dei turisti è allietata dalla musica di Radio Artesina, colonna sonora della stazione, e dalle dirette dalle piste ogni giorno alle ore 10. Sito: www.radioartesina.it. Infoline: 0174.242252. Mail: hotel@artesina.it