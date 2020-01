Sfilati di dragoni sulle piste del Maneggio a Limone Piemonte per celebrare il Capodanno cinese

Due dragoni colorati scenderanno lungo le piste del Maneggio a Limone Piemonte sabato 25 gennaio. L'occasione è la celebrazione del Capodanno cinese, una delle più importanti festività per il Paese asiatico.

Alla manifestazione parteciperà anche un centinaio di studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Cuneo, ente organizzatore dell’evento, che nella sede del capoluogo conta circa 600 allievi cinesi iscritti ai vari corsi di studio. “Sono stati proprio loro a promuovere l’evento, per condividere una tradizione molto importante per la loro cultura –raccontano gli organizzatori –. La maggior parte di questi ragazzi non aveva mai visto la neve prima e si sono entusiasmati all’idea di poter festeggiare l’arrivo del nuovo anno con intorno lo scenario delle nostre montagne innevate”.

I dragoni sfileranno alle 15 sulla pista del Maneggio portati dai maestri della Scuola Sci Limone. Il corteo, poi, proseguirà nelle vie del paese per raggiungere il centro storico.

Inoltre, gli studenti del corso di Arti multimediali effettueranno le riprese dell’evento, per realizzare in seguito un video promozionale.

Per info: Ufficio Turistico di Limone (0171.925281 - www.limonepiemonte.it)