All’Automobile Club Cuneo un corso gratuito per ottenere la prima licenza

Presso l’Automobile Club Cuneo (Piazza Europa 5 – Cuneo) si stanno raccogliendo le prenotazioni per prendere parte al corso di “prima licenza sportiva”, ovvero per chi desidera avvicinarsi al mondo dello sport automobilistico in veste di concorrente/conduttore.

Le prenotazioni si chiudono venerdì 31 gennaio.

Il corso è completamente gratuito ed è in programma per lunedì 3 febbraio alle ore 20.30 presso la sede dell’Automobile Club Cuneo.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 334/3281104 o scrivere all’indirizzo email ufficiosportivo@acicuneo.it.