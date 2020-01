"Imparare a vivere a sei zampe": ad Alba una serata rivolta a tutti i proprietari di cani

“Il tuo cane è felice?” questo è il quesito e tema della serata gratuita, a ingresso libero e rivolta a tutti i proprietari di cani o a chi vorrebbe diventarlo, che si terrà venerdì 31 gennaio alle ore 21 presso la sede del GRUPPO CINOFILO LANGHE E ROERO (delegazione ENCI) di Alba, in corso Enotria n°6.

Un incontro incentrato sul rapporto con il nostro amico, per imparare a comprendere la sue esigenze e i suoi bisogni, per conoscerlo, rispettarlo e amarlo, per instaurare una corretta e sana relazione, fatta di regole, giochi e attività, e per renderlo veramente felice e appagato.

Relatrice dell’incontro sarà Valentina Fontanone, Addestratore Cinofilo ENCI, Coadiutore del cane negli IAA e responsabile del Centro Cinofilo albese “4 ZAMPE IN LANGA”, che da anni fa parte del mondo cinofilo, occupandosi di educazione e addestramento e di risolvere eventuali problematiche comportamentali e di gestione.

Per parteciparvi, è gradita la prenotazione ai numeri di telefono: 339.3795895 (Valentina) – 349.5532441 (Mary).