Bicipolitana di Cuneo: i ragazzi dell'A.I. Cuneo Team fotografano l'Italia "su due ruote"

Da un'analisi di dati raccolti online emerge che: in Italia c’è una scarsa cultura dell’andare in bicicletta, il ciclista spesso non rispetta il codice stradale, viaggia contromano, non rispetta il rosso, messaggia mentre pedala … gli stessi errori che fa un automobilista!!!

Noi dell'A.I. Cuneo Team pensiamo di si. In che modo? Da un lato favorendo l’utilizzo quotidiano della biciciletta “safety in numbers” (più ciclisti ci sono per strada e minore il numero di incidenti) e dall’altro incentivando l’utilizzo della bici come strumento terapeutico per chi ha sviluppato della patologie croniche dovute allo stile di vita sedentario.