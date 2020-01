Vespa Club Fossano: al via il tesseramento per la nuova stagione

Il Vespa Club Fossano inizia la stagione di tesseramento 2020 lunedì 27 gennaio dalle ore 21 presso il Vitriol pub in Via Ancina 7. Un’occasione per tutti i vespisti di incontrarsi e programmare nuove uscite e pensare a scaldare i motori. Durante la sera verrà presentato anche il rendiconto economico 2019.

Per chi volesse rinnovare o iscriversi al club la quota associativa rimane invariata (25€ rinnovo e 30€ nuovo socio); a tutti gli iscritti verrà consegnata la tessera e i gadget del Vespa Club Italia, ed inoltre grazie al prezioso contributo della Cassa di Risparmio di Fossano sarà consegnato un ulteriore regalo a sorpresa.

La domanda d’iscrizione è possibile scaricarla direttamente dal nuovo sito del club (www.vespaclubfossano.it) oppure compilarla direttamente la sera dell’iscrizione. Per ulteriori informazioni potete scrivere a fossano@vespaclubditalia.it oppure visitare la pagina Facebook VCFossano.