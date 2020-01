Bra, proseguono gli appuntamenti settimanali con lo yoga all’Associazione Orora

Alzi la mano chi non ha bisogno di un po’ di riposo e meditazione!

Staccare completamente la spina per qualche ora lontano da pensieri e fastidi non è poi così difficile. A Bra, in fatto di yoga, è attiva l’Associazione Orora con baricentro in via Vittorio Emanuele II 170, dove si svolgono gli incontri settimanali per poter ritornare in pace con noi stessi.