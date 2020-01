Converse e New Balance, la moda che fa rima con lo sport

Non solo scarpe ma tanto altro.

Arriva l’inverno ma con ciò non passa la moda sportiva che spesso fa rima con comodità. E questi canoni sono ben rappresentati da diverse grandi marche internazionali che ben incarnano le esigenze del momento. Il mondo della moda sportiva non è mai tramontato ma ha sempre vissuto un forte entusiasmo da parte di tutta la clientela che in ogni parte del mondo acquista questo tipo di prodotti. Avete mai pensato alle calzature in questione? Grandi firme ai nostri piedi che da sempre rappresentano un trend importante e che hanno rappresentato anche qualcosa di più di semplici scarpe con i loro disegni, i loro modelli, colori e fantasie.

New Balance, comfort, comodità e qualità.

Il marchio New Balance non ha certo bisogno di presentazione in quanto famoso in tutto il mondo. La sua esperienza si basa su grande competenza e soddisfazione delle esigenze della clientela, fidatissima ormai da molto tempo. Lo sport New Balance è fatto da modelli davvero molto confortevoli e che migliora sia la calzata che la camminata grazie ad una ottima posizione del piede. Anche le naturali botte, urti o contusioni durante il tempo degli allenamenti vengono protetti da questi modelli. Abbiamo fatto riferimento ai colori, ecco allora che il portale Stileo presenta una vasta gamma di prodotti come le sneakers 500 classics di un colore nero oppure il modello blu Mec Shopping rispettivamente a 60€ e 70€. Altri sono i modelli davvero di qualità e belli da vedere come il Feetclick grigio in pelle acquistabile a poco più di 70€ o il modello riservato alle donne, rosa e beige di camoscio che possono essere tue a un prezzo pari a 60€. Ma New Balance non è solo questo ma molto altro, come l’abbigliamento e la lingerie, gli accessori riservati alle donne e agli uomini oppure zaini e borse. Spazio anche per i bambini che possono vestire questa importante griffe.

Converse, non solo calzature.

Ma se continuiamo a parlare di calzature di un livello alto e che hanno legato il loro nome alla moda sportiva e giovanile allora non si può non parlare di Converse. Anche qui spazio per le donne, gli uomini ed i bambini: dall’abbigliamento alle borse ed agli zaini fino a bellissimi orologi da polso. Tornando alle calzature ecco che Stileo.it ci presenta ancora una importante varietà di modelli: particolari sono le coloratissime scarpe da ginnastica rosso primavera a 33€, le classiche sneakers bianche a stivaletto a 70€ così come particolari è il modello da ginnastica color porpora a 53€. Immancabili e ricercatissime poi sono le Converse All Star ed ancora caldi e dai modelli sportivi sono poi i berretti come quelli unisex color petrolio a 17€ e le immancabili felpe, coloratissime, che è possibile acquistare ad un prezzo pari a 52€. Scegli allora New Balance e Converse, dai uno stile del tutto particolare al tuo vestire sportivo e fatti coinvolgere da due grandi firme riconosciute in tutto il mondo.