Elblong e Jem sono inseparabili: sognano un'adozione di coppia

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».



Oggi vi presentiamo Elblong, Jem e Sonia.



Nella prima foto Elblong e Jem sono insieme, entrambi maschi, cuccioloni di circa 10 mesi.

Elblong è il più grande, Jem quello nero più piccolo. Sono sani, belli e allegri… ma soprattutto buonissimi e molto uniti tra loro. Ci auguriamo un’adozione di coppia, infatti daremo precedenza a chi li vuole prendere insieme, dopodiché naturalmente valuteremo ogni richiesta di adozione e speriamo ne arrivino tante: non meritano di stare in gabbia a intristirsi.



Sonia è una femmina di taglia media, di circa 7 mesi. È arrivata da noi molto spaventata sofferente: l’abbiamo curata e ora possiamo dire che è guarita e sta bene! È una cagnolina forte e combattiva, adora stare in braccio, è dolcissima e merita una bella famiglia che si prenda cura di lei. Vi aspettiamo numerosi!



Rifugio Pinco Pallino Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club