"Un cimitero per animali a Cuneo? Pronti ad occuparcene, invito il Comune a incontrare le associazioni animaliste"

Gentile Direttore,

ho letto nei giorni scorsi della proposta fatta al Comune di Cuneo dai consiglieri del Movimento 5 Stelle circa la creazione di un cimitero per animali nel nostro territorio. Mi pare di aver capito che l’idea è stata prontamente accantonata con una sorta di “se ne occupino le associazioni animaliste”.

Come rappresentante di una associazione animalista presente nel nostro comune non escluderei che la cosa potrebbe tranquillamente essere considerata da tutte le associazioni presenti. Allo steso tempo però vorrei invitare il Comune di Cuneo ad una riflessione e ad un coinvolgimento più attivo nel discorso. Magari organizzando un incontro con le associazioni per provare a sondarne la fattibilità.

Credo che una volta tanto, vista la trasversalità dell’argomento, si possa provare a dialogare senza, come spesso succede, anteporre la simpatia o l’antipatia della fonte dalla quale viene l’idea. Non tutte le idee, anche se provengono da parte politiche diverse dalla nostra, sono a priori da buttare. Per questo comunque ringrazio i consiglieri che hanno avuto questa idea e rinnovo tramite le colonne del vostro giornale il mio appello al Comune di Cuneo ad affrontare una serena discussione in merito.

Bruno Taviani Animalisti Italiani Onlus sede di Cuneo