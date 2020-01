A Savigliano, torna il Carnevale pensato per i più piccoli (VIDEO)

Il “Carlevè d’ Savian” torna per la seconda edizione in città con due momenti: sabato 8 febbraio con la cena al bocciodromo e la sfilata in piazza del Popolo domenica 23 febbraio.

Un Carnevale pensato per lo più per i più piccoli, come conferma il sindaco Giulio Ambroggio: “Quest’anno non sarà eccessivamente eclatante anche perchè vogliamo farlo esclusivamente per i bambini”.

Il primo appuntamento sarà al Bocciodromo di viale Gozzano, con la cena organizzata dalla Società Bocciofila e Vita Nova e che vedrà la partecipazione delle maschere di Savigliano. Un evento organizzato dal comitato per il carnevale composto dalla Consulta Giovani Savigliano, la Società di Mutuo Soccorso, e la Consulta Cultura Savigliano. La cena sarà servita alle 20.30, mentre alle 23 ci sarà l’investitura delle “Saraset” e “Sarasetta”. Dalle 23.30 comincerà la serata danzante con il dj set di Baz&Panna e servizio bar.

Domenica 23 febbraio si terrà in piazza sfilata di maschere con i vari gruppi della città, il vero e proprio “Carnevale dei bambini”.

“Non ci saranno carri per motivi di sicurezza - spiega il sindaco - sarà una sfilata fatta a piedi, molto tranquilla, con un dj che animerà l’evento mentre gli alpini di Levaldigi offriranno le frittelle di mele. Speriamo che il tempo tenga e quindi di bissare il successo avuto l’anno scorso”.

Costo della cena: 20 euro vini inclusi, gradita la prenotazione entro lunedì 3 febbraio.

Per prenotazioni: Martina: 3404884309; Melissa: 3924030036; Clara: 3489002918; Ux: 3335203242.