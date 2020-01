Alba, docenti del corso di "Gestione delle acque e risanamento ambientale" del Cillario in visita all'impianto Egea di Vottignasco

Nell’ambito delle preziose collaborazioni tra scuola azienda, fondamentali per la formazione professionale, si è svolta prima delle vacanze natalizie la visita aziendale della Dirigente Scolastica dott.ssa Paola Boggetto e dei docenti di indirizzo del corso Gestione delle Acque e risanamento Ambientale dell’IISS P. Cillario Ferrero di Alba a Vottignasco, presso l’impianto Biogas di Egea New Energy, accompagnati dall’ing. Cellino che ne ha curato progettazione e realizzazione e dal geom. Conte Giacomo responsabile Affari Generali che ringraziamo per professionalità e cortesia.

L’impianto del Gruppo Egea, soggetto multiutility che opera nelle diverse fasi della filiera dei servizi pubblici locali, ha ricevuto il Premio Nazionale Legambiente 2014, come migliore pratica biogas 2014 – Categoria Enti Pubblici. Con una potenza di 999KW permette alle sostanze organiche presenti nei reflui zootecnici e negli scarti vegetali o nelle coltivazioni energetiche di essere degradate in biogas dall’azione di colonie di batteri metanigeni, rispondendo ad un bisogno territoriale del comune di Vottignasco di abbattimento azoto prevenendo la contaminazione del terreno e delle falde freatiche per spandimento liquami, agevolando in tal modo gli allevamenti che si sono costituiti in consorzio per la raccolta dei reflui.

L’impianto nel contempo produce biogas con un rendimento del 35% di cui il 10% utilizzata per l’autoconsumo ed il 35% trasformata in energia elettrica ed immessa in rete, digestato ed ammendante agricolo.

Per l’indirizzo “Gestione Acque e Risanamento Ambientale” la visita , come affermato durante l’orientamento scolastico, rientra nel programma di formazione dei docenti, indispensabile per rispondere in modo efficace all’esigenza di costruire figure professionali attente alle richieste del territorio e dell’ambiente. In primavera toccherà agli alunni poter visionare questa esempio di economia circolare che coniuga bisogni territoriali, energia e ambiente in modo sostenibile.