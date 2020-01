Efficientamento energetico, il Ministero dell'Interno sblocca i fondi ai comuni: Cuneo "maglia rosa" con 170mila euro di stanziamento

Sono stati stanziati i fondi del Ministero dell’Interno, pari a 500 milioni di euro, previsti dalla legge di Bilancio 2020 per tutti i Comuni italiani. E’ stato anche assegnato il fondo da 22,5 milioni di euro destinato per il 2020 a tutti i 1.940 Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.



In totale, per la nostra Provincia Granda, sono 221 i comuni che compaiono nella graduatoria del finanziamento di 50mila euro, e 15 i comuni in quella del finanziamento da 70mila.



Quattro comuni, tra cui Saluzzo, hanno visto stanziarsi 90mila euro di fondi, mentre Alba, Bra, Fossano, Mondovì e Savigliano compaiono nella graduatoria per il finanziamento da 130mila euro. "Maglia rosa" per la Granda il capoluogo di Cuneo, con un finanziamento da 170mila euro (non il più alto della regione Piemonte, in quanto Torino e Novara hanno ricevuto uno stanziamento, rispettivamente, di 250mila e 210mila euro).



Il contributo è attribuito sulla base di 7 fasce, distinte in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018:

- 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;

- 70.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

- 90.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

- 130.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;

- 170.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti;

- 210.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;

- 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.



Gli interventi finanziabili riguarderanno: efficientamento energetico, compresi gli interventi per l’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Quindi anche sviluppo territoriale sostenibile, compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.



Ogni Comune potrà finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali. L'ente sarà tenuto a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020.