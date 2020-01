Fiab Cuneo Bicingiro: le nuove escursioni guidate in tutta la provincia

Anche quest'anno l'Associazione ambientalista Fiab Cuneo Bicingiro ha presentato una serie di iniziative da marzo a ottobre rivolte a tutti per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano e come cicloturismo in un’ottica di rispetto dell'ambiente e del benessere individuale.

Il programma 2020 prevede una serie di escursioni guidate, soprattutto in Provincia di Cuneo, lungo piste ciclabili e strade poco trafficate con difficoltà e cadenza crescente nella primavera per consentire l’accesso a tutte le categorie di pedalatori e un’adeguata preparazione sia fisica che mentale.

La stagione cicloturistica vede confermati gli appuntamenti In bici per dire no alla violenza, Resistere pedalare resistere, In bici sotto la luna, Bimbimbici a cui si aggiunge la gita alla chiesa di San Fiorenzo a Bastia, organizzata in collaborazione con il Fai (domenica 7 giugno).

Ad inaugurare la nuova stagione cicloturistica sarà una pedalata che disegnerà la cornice di Cuneo domenica 22 marzo. La partenza è fissata per le ore 9,30 a Cuneo presso il Parco della Resistenza, tradizionale punto di ritrovo. Le escursioni proposte sono riservate ai soci, ad eccezione di quelle segnalate. Come sempre la tessera FIAB è comprensiva di copertura assicurativa RC e offrirà anche vantaggiose convenzioni e la possibilità di partecipare alle uscite delle altre associazioni presenti sul territorio nazionale.

Il programma completo di tutte le uscite, incluse quelle di più giorni, è disponibile sul sito dell’Associazione www.bicingirocuneo.com dove è anche disponibile un archivio che raccoglie numerosi percorsi studiati e sperimentati cercando di utilizzare il più possibile la rete stradale secondaria e di valorizzare il territorio cuneese e le sue attrattive di tipo storico, artistico e paesaggistico. FIAB Cuneo Bicingiro aderisce alla Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) di cui condivide le finalità: diffusione dell’uso della bicicletta, promozione di manifestazioni a vantaggio della mobilità ciclistica, proposte di ciclo itinerari e dell’apposita segnaletica, dialogo e collaborazione con gli enti locali per ottenere interventi e provvedimenti a favore della circolazione sicura e confortevole della bicicletta, per migliorare la vivibilità urbana (piste ciclabili, moderazione del traffico, intermodalità...).