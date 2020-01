Sommariva Perno, domani l’ultimo saluto al pensionato travolto da un trattore

Si terranno domani, sabato 25 gennaio, alle ore 15 nella parrocchia di San Giuseppe di Sommariva Perno i funerali di Battista Bertolusso, il 60enne pensionato che nel pomeriggio di mercoledì ha perso la vita in conseguenza dell’incidente occorsogli mentre si trovava presso l’azienda agricola di un amico in strada Sappelletto , nel territorio dello stesso comune.



Secondo le prime ricostruzioni l’uomo era intento ad aiutare l’amico nella raccolta di alcune ramaglie quando è stato accidentalmente travolto e schiacciato contro un muretto dal trattore in manovra guidato da quest’ultimo. A nulla erano purtroppo valsi i soccorsi prestati dai sanitari dell’emergenza 118 e dagli uomini del Vigili del Fuoco, così come inutile si è rivelato anche l’arrivo sul posto dell’elisoccorso.



Ex dipendente Tecnoedil, marito di Paola e padre di Stefano e Mario, anche loro impiegati presso l’azienda albese di gestione del ciclo idrico (l’uomo lascia anche il fratello Gian Carlo e la sorella Ivana), Battista Bertolusso era molto conosciuto e stimato nella frazione sommarivese, dove viene descritto come persona molto attiva e laboriosa, in particolare nella gestione della campagne cui si era dedicato una volta giunto alla meritata pensione. Una dedizione al lavoro che riservava volentieri anche alle associazioni del paese, sempre presente e pluripremiato alle donazioni della locale sezione Fidas, sempre pronto a dare una mano nella realizzazione degli eventi organizzati dalla Pro loco o dal Circolo Acli.



Questa sera, venerdì 24 gennaio, alle ore 20.30 la parrocchia della frazione sommarivese ospiterà quanti vorranno unirsi alla famiglia nella recita del rosario verrà recitato. Domani l’estremo saluto con partenza dall’abitazione di località Galli, dove la salma dell’uomo è stata trasferita dopo il nulla osta del magistrato ai funerali.