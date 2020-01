Troppi colombi a Moretta: l’azione di “bird control” per allontanarli dal centro storico

“Un intervento assolutamente sostenibile” quello voluto dall’Amministrazione di Moretta per allontanare le colonie troppo numerose di colombi nel centro cittadino.

Si tratta del terzo intervento portato avanti dall’associazione torinese “Il mondo nelle ali” all’interno dell’edificio comunale.

“Un’attività di allentamento e dissuasione di animali e volatili invadenti in aree di lavoro e sensibili all’igiene pubblica - spiega Daniele Cominetti falconiere dell’associazione -. Un sistema naturale perché portiamo questi predatori in un ambiente in cui gli animali preda vengono spaventati affinché non ritornino più a frequentare queste aree. Vengono impiegati da due fino a sette soggetti a seconda della grandezza della colonia”.

Riconosciuta come Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, la falconeria impiega animali domestici, non di cattura. Una millenaria collaborazione tra animali e uomo.

Anastasia, una poiana comune di tredici anni, ha sorvolato i tetti del centro di Moretta per dare prova della sua abilità, spaventando piccioni e colombi che si sono immediatamente dileguati dai tetti delle abitazioni vicine. “Un animale che con la sua presenza crea un’azione di paura. Ora i prossimi interventi sono da programmare, ma sicuramente ce ne saranno ancora da fare”.

“Ho iniziato questa attività nel 2004 - aggiunge Paolo Caprioglio, titolare di “Il mondo nelle ali” -. Seguo da molto tempo il Cuneese, prevalentemente si tratta di capannoni industriali. Un sistema sostenibile perchè non si utilizzano altri tipi di artificio, né di chimica. Sono gli antagonisti naturali dei colombi”.

“Abbiamo verificato la presenza di parecchi colombi per non dire tantissimi - conclude il sindaco Giovanni Gatti -. Abbiamo pensato a un sistema con una forma di allentamento diversa, così è nata questa collaborazione che portiamo avanti da alcuni mesi. Gli interventi per il momento sono sul Palazzo comunale, nel sottotetto, poi procederemo su altri edifici del Comune”.