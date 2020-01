Un dolce Birichin - Choconews

Fantastici cioccolatini al rhum, dall’aroma ricco e intenso, i Birichin che i miei amici Sandra e Riccardo mi hanno offerto qualche sera fa, a Genova. E subito il freddo pungente si è dileguato per lasciare il posto ad una calda sensazione di inebriante dolcezza.

Sublimi cioccolatini, prodotti nell’Arsenale dell’Armonia - mi hanno spiegato i miei amici - con ingredienti di prima qualità: cioccolato fondente, panna, rhum, curacao, sciroppo di zucchero

E che cos’è questo arsenale? Una fabbrica di dolci? Una pasticceria? No, è un progetto straordinario del Sermig, il Servizio missionario giovani nato a Torino nel 1964 da Ernesto Olivero per praticare la solidarietà e combattere la fame nel mondo. L’Arsenale dell’Armonia presso la Torre dell’Eremo, a Pecetto Torinese, è una struttura del Sermig, che ha come simbolo un cedro del Libano, dove sono accolti, seguiti e educati i bambini e le persone con disabilità. Un luogo accogliente dove si realizza una vera integrazione tra persone di diversa potenzialità. Un luogo dello spirito.

Un luogo anche di dolcezze. Una zona della casa, infatti, ospita laboratori e attrezzature per dare una professione ai ragazzi e inserirli con dignità nella vita lavorativa. È qui che, insieme a tanti altri prodotti (panetteria, pasticceria, gelateria, miele, conserve), si producono i Birichin dall’aroma inconfondibile e paradisiaco, che scaldano mente e cuore. Sono in commercio con la denominazione “Sapori dell’eremo”. Un vero tesoro di bontà.

Mentre li gustavo pensavo che il cioccolato deve davvero essere nato dal sacrificio e dall’amore, come racconta un’antica leggenda messicana. La sposa del Dio re Quetzalcoatl era stata uccisa per non aver rivelato ai nemici dove trovare il tesoro nascosto del suo sposo, partito per la guerra. Dal sangue versato sarebbe nata la prima pianta di cacao, i cui frutti nascondono un tesoro: semi “amari come le sofferenze dell’amore, forti come la virtù, rossastri come il sangue”.

Il cioccolato fondente, sempre un po’ amaro, è un tesoro prezioso con proprietà nutrizionali che ha effetti benefici sull'apparato cardiovascolare, sul cuore, sulle arterie e sull'umore.

Quando è solidale è ancora più dolce e gustoso.

Non fatevi mancare un Birichin per ritrovare energia e apprezzare la gioia di vivere.