Perché comprare il nuovo Mercedes GLB prezzo e caratteristiche

Parte da 35.390 euro il nuovo Mercedes GLB prezzo . Presentato al Salone di Francoforte, GLB è l’ottavo modello nella gamma delle compatte Mercedes-Benz. SUV spazioso e dal carattere deciso, racchiude in sé tutti gli elementi di successo della Stella a tre punte. Il risultato? Massima versatilità, comfort sorprendente e cura al dettaglio.

Con una lunghezza di 463 e un passo di 282 cm, l’abitacolo del nuovo Mercedes GLB non teme confronti, potendo ospitare fino a sette persone. Merito di un eccellente studio degli spazi e della possibilità di richiedere una fila di sedili aggiuntiva, con due posti supplementari (per passeggeri alti al massimo 1,68 metri) che spariscono nel pianale del vano bagagli. Il volume del bagagliaio va da 560 a 1.755 litri.

Gli interni sono contraddistinti da un design che comunica forza e robustezza, pur rimanendo sempre elegante. Protagonista della scena è la plancia con il Display touch Widescreen sospeso, delimitata da un elemento tubolare in alluminio.

Mercedes GLB è dotato del sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), con funzioni di autoapprendimento e navigazione con Realtà Aumentata. Il conducente interagisce con MBUX anche tramite comandi vocali. Basta pronunciare: “Hey Mercedes”.

Non mancano sistemi di assistenza attiva alla guida, come DISTRONIC (per la regolazione della distanza dagli altri veicoli), Brake Assist attivo (assistenza alla frenata) e Blind Spot Assist (assistenza attiva nel cambio corsia). Ma vediamo nel dettaglio le prestazioni in off-road del nuovo Mercedes GLB prezzo, motorizzazione e consumi.

Nuova GLB Mercedes: prezzo, consumi e pacchetto Offroad

Pensato per gli amanti del fuoristrada, il pacchetto tecnico Offroad garantisce ottime performance anche su fondi stradali impegnativi. Include il Downhill Speed Regulation, per l’assistenza nelle discese ripide, e un programma di marcia aggiuntivo (Offroad) che adatta regolazione dell’ABS ed erogazione della potenza alle condizioni di guida.

Disponibile su richiesta del cliente, la trazione integrale permanente 4MATIC aumenta la dinamica di marcia e ottimizza le prestazioni delle quattro ruote motrici. Consente una ripartizione variabile della coppia, con tre mappature per il comando della trazione.

In modalità off-road la frizione della trazione è sfruttata come bloccaggio longitudinale e la ripartizione di base della forza tra gli assi avviene con rapporto 50:50. La trazione 4MATIC viene inserita attraverso l’interruttore DYNAMIC SELECT.

I nuovi motori quattro cilindri Mercedes-Benz assicurano efficienza e prestazioni eccellenti. Li troviamo sia sulle versioni diesel di GLB sia in quelle benzina. I propulsori forniscono maggiore potenza rispetto alla generazione precedente, vantano un’efficienza migliore e minori emissioni. Nello specifico, i diesel producono dai 125 ai 135 g/km di CO2, 134-169 g/km i benzina.

C’è poi il capitolo consumi. Secondo i dati dichiarati da Mercedes-Benz, per i modelli diesel abbiamo 4,8-5,0 l/100 km, mentre al 200 benzina sono associati 5,9-6,2 l/100 km. GLB 250 4MATIC si attesta invece sui 7,1-7,4 l/100 km.

Quanto al costo, il nuovo Mercedes GLB prezzo varia a seconda di modello (sei in totale) e allestimento (Executive, Business, Sport, Sport Plus o Premium). Si parte da 35.390 euro per GLB 180d Automatic Executive e si arriva a quota 51.000 euro per GLB 250 Automatic 4MATIC.