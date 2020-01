A Cuneo arriva la Satira che non fa sconti: Filippo Giardina al Varco con il monologo "Formiche"

La #SATIRA arriva a Cuneo e lo fa con un autore e comico di quelli che davvero non fanno sconti a nessuo. Filippo Giardina, pioniere della #StandUpComedy italiana, fondatore di Satiriasi, fa tappa in città, dove porterà in scena il suo nono monologo comico "FORMICHE".

L'appuntamento è per il prossimo 9 febbraio al Varco, dietro piazza Foro Boario, dalle 21.30. I posti sono limitati e acquistabili (costo 15 euro) su bit.ly/GiardinaCN20 oppure in tutte le ricevitorie SisalPay previa prenotazione al call-center gratuito 06 04 06 (https://www.diyticket.it/events/Teatro/3299/filippo-giardina-formiche-varco-biglietti)

Per INFO: bit.ly/ComedyClubChat





Da Giulio Andreotti fino a Leo Ferragni, passando per immigrati, gay, donne, nani e stragi di Stato... In questo spettacolo inedito Giardina non risparmia nessuno demolendo tutti i capisaldi della nostra società. Un monologo brillante di pura e autentica Satira come non se ne vedevano da tempo in Italia.



Per il linguaggio crudo e i temi trattati lo spettacolo, come lui stesso avverte, è vietato ai minori di 18 anni. Un avvertimento al pubblico, più che un divieto, perché i toni possono essere molto violenti.