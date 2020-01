A Saluzzo “Oltre la striscia”, spettacolo della Corte dei Folii che porta una guerra dentro la guerra

Sabato 25 gennaio alle 21 al Teatro Magda Olivero (via Palazzo di città) nel programma comunale dedicato alla "Giornata della Memoria" è in calendario lo spettacolo “Oltre la striscia” di Fabio Pisano, regia di Pinuccio Bellone, portato in scena dell’ associazione teatrale “La Corte dei Folli” di Fossano, interpretato da Stefano Sandrone e Lorenzo Ravera.

Lo spettacolo affronta il problema della guerra e delle terribili conseguenze che porta inevitabilmente con sé, in qualunque epoca storica. Sul palco due uomini, un soldato israeliano e un medico palestinese, che si confrontano mentre si trovano nella striscia di Gaza e a poco a poco prendono consapevolezza di essere semplici strumenti, a volte offensivi, di un qualcosa che loro non hanno potuto decidere e sul quale non sono riusciti ad intervenire. “Colpevoli di essere innocenti” si legge nel testo dell’autore.

Lo spettacolo si svolge ambito della rassegna “Teatro amatoriale” della stagione comunale. Informazioni e prenotazione biglietti: prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it - tel. 0175 219760).