Bra: visite guidate alle mostre dedicate a Mantegna e al Divisionismo

Si apre con due iniziative nel segno dell’arte e della cultura il 2020 degli Amici dei Musei di Bra.

In collaborazione con il Museo civico “Craveri” di Storia Naturale, per i soci in regola con il pagamento della quota annuale sono in programma le visite guidate a due grandi esposizioni: “Andrea Mantegna. Rivivere l'antico, costruire il moderno” a Torino e “Divisionismo. La rivoluzione della luce” a Novara.

La visita alla mostra dedicata a Mantegna, allestita a Palazzo Madama, a Torino, è in programma per domenica 23 febbraio 2020.

La rassegna presenta il percorso artistico di uno dei più importanti artisti del Rinascimento italiano, dai prodigiosi esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista di corte dei Gonzaga. Si parte alle 12.30 da piazza Giolitti (lato Croce Rossa), con autobus dedicato, e partenza per il ritorno intorno alle 18.30.

Il costo della giornata, comprensivo di viaggio a/r, guida e ingresso alla rassegna è di 30 euro (ridotto a 16 euro per possessori Abbonamento Musei Piemonte, minori di 6 anni, giornalisti provvisti di tesserino, guide turistiche munite di tesserino).

Posti disponibili limitati, prenotazioni entro il 30 gennaio, inviando una mail a craveri@comune.bra.cn.it oppure telefonando in orario d’ufficio allo 0172.412010.

La visita guidata alla mostra sul Divisionismo, allestita al Castello Visconteo Sforzesco di Novara, è in programma per domenica 15 marzo. Ordinata in otto sezioni tematiche, l’esposizione consta di settanta opere di grande qualità e bellezza, provenienti da importanti musei e istituzioni pubbliche e da collezioni private.

La partenza è alle ore 7 del mattino da piazza Giolitti (lato Croce Rossa); ingresso mostra alle 10, pranzo libero e partenza per il rientro prevista intorno alle 17.30. Costo: 30 euro (ridotto a 16 euro per i possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte), comprensivo di ingresso, guida e trasporto.

Anche in questo caso i posti disponibili sono limitati: per partecipare è necessario prenotarsi entro il 6 febbraio, scrivendo a craveri@comune.bra.cn.it oppure telefonando in orario d’ufficio al numero 0172.412010.

Per entrambe le proposte, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario entro 3 giorni dall’iscrizione, pena la cancellazione. L’IBAN su cui effettuare il versamento è il seguente: IT66B 06095 46044 000100110125 (intestato all’associazione “Amici dei Musei”).

Il bonifico dovrà indicare la causale di riferimento “Mostra Mantegna” oppure “Mostra Divisionismo”. Contestualmente si potrà effettuare il versamento per il rinnovo della quota associativa 2020 (euro 20).