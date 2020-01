Un successo la prima giornata di AgnelloTreffen: il programma del weekend

E' tornato a Pontechianale il raduno dei rider più temerari, il motoraduno invernale più alto d'Italia: l’AgnelloTreffen, in programma a partire da oggi (venerdì 24 gennaio) sino a domenica 26, in alta Val Varaita.



Oltre 48 ore di “freddo intenso e calore umano”: le ultime nevicate hanno imbiancato e reso suggestivo il paesaggio della settima edizione. Le temperature previste anche per i prossimi giorni, rigide ma non esageratamente, permetteranno a quanti lo vorranno di “sfidare i rigori invernali”, ma anche di godere appieno del bellissimo weekend invernale in moto.



Di seguito il programma della due giorni del weekend:



- Sabato 25 gennaio



Dalle 8: a Pontechianale accoglienza dei partecipanti al motoraduno; apertura iscrizioni all'Agnellotreffen; sistemazione presso l’area campeggio.



Durante la giornata verranno riproposte le degustazioni di prodotti tipici locali, con visita alle botteghe artigiane della zona, al borgo di Chianale e agli stand presso l'area espositiva.



Dalle 9.30 alle 17.30: “Foto-caccia al Tucano”. A Pontechianale sono stati nascosti 5 Tucani. La sfida è quella di fotografarsi davanti ad ognuno, per poi recarsi allo stand Tucano Urbano sulla piazza principale, mostrare le foto e ritirare un piccolo premio. Attività da svolgere a piedi.



Dalle 9.30 alle 17.30 torna “Scatta-Stampa-Ritira by Fowa”. Allo stand Fowa sulla piazza principale, con il buono che si trova all’interno del kit di iscrizione, scatta la foto ricordo dell’Agnellotreffen 2020, che sarà stampata e ti verrà consegnata gratuitamente.



Dalle 10.30 alle 13: test ride delle nuove Honda Africa Twin 1100 STD e ADV sport, equipaggiate con pneumatici Anlas winter grip plus: per iscriversi è necessario recarsi allo stand Honda di Marino Moto sulla piazza principale, accanto allo stand Anlas, che potrà fornirvi maggiori dettagli sugli pneumatici moto invernali. I test si svolgeranno solo se le condizioni stradali e meteo lo consentiranno.



Ore 18: ritrovo all'ingresso del borgo di Chianale, il punto più alto raggiungibile in inverno, a 1.800 metri di altitudine, seguito, (partenza alle 18.30) dalla moto-parata, che riporterà poi i motociclisti a Pontechianale.



Ore 19: al termine della moto-parata, sulla piazza principale, saluto degli organizzatori e cerimonia di premiazione delle categorie dei partecipanti al settimo Agnellotreffen.



Ore 21.30: intrattenimenti musicali e bar presso alcuni locali della zona e nella tensostruttura a cura della Pro loco.



- Domenica 26 gennaio



Durante la mattinata: possibilità di degustazione di prodotti tipici locali, visita alle botteghe artigiane della zona, al borgo di Chianale.



Dalle 9.30 alle 13: “Scatta-Stampa-Ritira by Fowa”. Allo stand Fowa sulla piazza principale, con il buono che si trova all’interno del kit di iscrizione, scatta la foto ricordo dell’Agnellotreffen 2020, che sarà stampata e ti verrà consegnata gratuitamente.



Dalle 10.30 alle 13: test ride delle nuove Honda Africa Twin 1100 STD e ADV sport, equipaggiate con pneumatici Anlas winter grip plus: per iscriversi è necessario recarsi allo stand Honda di Marino Moto sulla piazza principale, accanto allo stand Anlas, che potrà fornirvi maggiori dettagli sugli pneumatici moto invernali (i test si svolgeranno solo se le condizioni stradali e meteo lo consentiranno).



Ore 14: saluto degli organizzatori e rientro a casa.