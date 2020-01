Villanova Mondovì: domenica i tesseramenti dei "Sociu" della Società Operaia

La Società Operaia Mutuo Soccorso di Villanova Mondovì ha reso noto che, dalle 9.30 alle 12.30 di domenica 19 gennaio, si terrà la giornata di tesseramento per tutti i "Sociu", nuovi e non.



"Vi attendiamo presso la nostra sede di via Orsi 17 - ha annunciato il direttivo - per iniziare un altro proficuo cammino a sostegno delle attività sociali".



Sarà offerto l'aperitivo a tutti i villanovesi che decideranno di intervenire.