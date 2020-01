All’IPS “Velso Mucci” di Bra si punta in alto con nuovi supporti informatici e altre sorprese

L’anno nuovo ha portato con sé un regalo molto speciale per i docenti e gli allievi dell’IPS “Velso Mucci” di Bra, che in un’era digitale come quella attuale hanno visto crescere il numero dei supporti informatici, al fine di garantire un’azione didattica di qualità.



L’acquisto delle nuove tecnologie e la loro distribuzione nell’Istituto è stato così spiegato dal Dirigente Gianluca Moretti: “Abbiamo cercato di distribuire le risorse in modo equo, affinché tutti i percorsi di studio del nostro ‘Mucci’ possano beneficiare degli investimenti che la scuola ha affrontato. Nello specifico, sono stati acquistati 6 Smart Tv 75 pollici, da installare nelle classi del triennio del corso di Grafica e Comunicazione e un PC MAC da dedicare prioritariamente alla fase di post-produzione dei prodotti multimediali, realizzati in occasione degli eventi enogastronomici della scuola; mentre per le classi del triennio di Alberghiero-Accoglienza turistica sono stati installati altri 3 Smart Tv 75 pollici”.



Ma le novità non finiscono qui ed è ancora il professor Moretti a raccontarle: “I cambiamenti riguardano anche il corso Alberghiero-Sala, che è stato interessato dal rinnovamento dell’arredamento del ristorante didattico - tavoli, sedie, tovaglie, piatti, posate e bicchieri- e quello Alberghiero-Cucina/Pasticceria con l’acquisto di una nuova cucina, di attrezzature varie e di piccolo materiale di consumo. Invece, il settore Commerciale era già stato al centro di ingenti investimenti nel mese di ottobre”.



Pertanto, gli alunni potranno fruire di lezioni interattive ed innovative, sviluppando nuove competenze e mettendo a frutto quanto precedentemente appreso. La teoria si trasforma subito in pratica con le nuove strumentazioni in dotazione alla scuola, in un percorso realizzato grazie ai fondamentali contributi volontari erogati dai genitori dei giovani iscritti all’Istituto. Per una scuola più funzionale, moderna e bella, con l’obiettivo di formare profili professionali sempre più definiti e specializzati.



Conclude il Dirigente scolastico: “Sono riconoscente a tutti coloro che, con il contributo volontario elargito al ‘Mucci’, ci hanno permesso di sostenere questi decisivi interventi. Una scuola di qualità non può fermarsi, perché la società è in continua trasformazione e il mondo del lavoro richiede competenze sempre più solide, tanto trasversali quanto specialistiche. Grazie all’apprezzabile supporto dei genitori è possibile intravedere un orizzonte di crescita e sviluppo per la nostra scuola, ossia per la fucina del talento dei propri figli”. E questo è solo un assaggio!