Domenica 26 gennaio si terranno le elezioni per il Congresso del Perù.

Lo ha reso noto l’Ambasciata del Perù in Italia, attraverso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. I cittadini peruviani residenti in Piemonte possono votare nel V Padiglione di Torino Esposizioni, in Viale Ceppi, 36 a Torino.