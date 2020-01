Crono, Cris, Ferruccio e Dylan aspettano la loro nuova famiglia

Oggi l’Happy Dog vi presenta i suoi ospiti, ma prima vi lancia un appello: i cani hanno tanto freddo, aiutateci portando vecchie coperte se potete!



Adesso passiamo alle presentazioni:

Crono, Cris, Ferruccio e Dylan.



Crono è un simpatico cane tipo segugio, da poco in canile, un po’ timoroso, ma non gli manca la voglia di correre e giocare.



Cris è una cannetta di mezza età, tranquilla ed equilibrata, potrebbe davvero essere una gentile compagna di vita!



Ferruccio è un cane di mezza età, socievole ed equilibrato, merita di trovare presto una casa e una famiglia che lo accolga con amore.



Dylan è un simpatico maschietto incrocio volpino, molto vivace ed esuberante, taglia medio piccola.



Canile Rifugio Dog’s World - Vaccheria di Guarene (CN) - Via Mulino Vecchio 31.

Roberta 338.58.12.367 - Monica 338.32.34.634

Pagina Facebook: “Happy Dog” - Sito: www.canilevaccheria.it