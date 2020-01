Gatti in cerca di una famiglia

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino.



Oggi vi presentiamo gli ospiti del gattile.



«Mi porti a casa? Sono qui in gattile da mesi e mi sto annoiando un po’…»



Questo gattino è stato trovato a S. Vittoria d’Alba, tre mesi circa, dolcissimo, obbligo di futura sterilizzazione (no solo giardino).



Micetto tutto nero di appena tre mesi, dolce e con tanta voglia di giocare trovato abbandonato a Vezza d’Alba. Chi vuole essere la sua famiglia? No da tenere in orti, cantine, case disabitate o solo giardino. Obbligo di futura sterilizzazione.



Associazione Amici di Zampa (Alba - loc. Toppino).

Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697