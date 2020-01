Veloce perturbazione e nevicate a bassa quota in serata... ma l'inverno continua a farsi attendere

Dal pomeriggio una veloce perturbazione interesserà il Basso Piemonte con nevicate anche a bassa quota. Ma già da sabato mattina la situazione tornerà stabile, anche se non ci sarà più l’alta pressione di questi giorni.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 24 gennaio

Cielo perlopiù nuvoloso, con nuvolosità in aumento in serata specie su Liguria. Precipitazioni, anche temporalesche su Liguria, Alpi cuneesi, Alessandrino. Nevicate fino a bassa quota su Alpi cuneesi e zone appenniniche di Liguria e Alessandrino. Possibili piogge deboli e isolate sulle restanti zone del Nord-Ovest. Temperature massime in calo e comprese tra i 7/10 °C delle pianure e i 10/13 °C delle coste. Venti assenti o deboli di direzione variabile in pianura, da nord su Liguria in rinforzo in serata.

Sabato 25 gennaio

Miglioramento delle condizioni meteo già a partire dalla mattinata, con residue precipitazioni sulla Liguria orientale, in esaurimento nel corso della mattina. Temperature minime in aumento a causa della copertura nuvolosa e mediamente tra 0 e 3 °C su pianure, in leggera diminuzione su coste con valori tra 4 e 7 °C. Massime stazionarie. Venti assenti o deboli ovunque.

Da domenica 26 gennaio

Tempo nuovamente stabile ma caratterizzato da correnti occidentali che porteranno precipitazioni sui settori alpini di confine e sulla Liguria orientale nella giornata di martedì, in attesa di un inverno che ancora non è partito.

PREVISIONI LOCALI

Cuneo

Savona

