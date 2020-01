Le dolci parole di Selene, nell'anniversario della tragica morte di Fabio Bergese, 26enne di Centallo

Fabio Bergese, 26enne di Centallo, morì in un incidente stradale il 25 gennaio 2019, a Sant'Antonio Baligio di Fossano.

La fidanzata Selene lo ricorda con questa lettera.

Ciao Fabio, sono passati due anni da quel maledetto giorno.

Inutile pensare a quel dolore atroce che provai, sei stato portato via da me, senza avere neanche il tempo di salutarti, senza avere neanche il tempo di ringraziarti per i bellissimi anni passati insieme. A pensarci bene non potrei neanche dirti queste frasi adesso, perché parlerei al vento, ho provato a sussurrartele all'orecchio quel giorno, ma eri inerme in una bara troppo piccola per contenere la tua persona, il tuo carattere la tua coinvolgente allegria e la tua energia.

Di solito entravi in una stanza e la stanza si riempiva, la gente ti chiamava sghinna perché eri così: semplice, una forza della natura.

Illuminavi la gente con le tue battute irriverenti ma che facevano ridere, perché eri questo Fabio, un burlone, ma tremendamente sensibile.

Pensavi che la cura per tutti i mali fosse la presenza. A due anni di distanza la tua assenza è come un macigno.

Il tempo non cura le ferite, le amplifica. I ricordi li custodisco come regali che mi hai donato, ogni tanto si presentano e rido, rido come se tu fossi qua con me. Altre volte invece si presentano come demoni persecutori e sprofondo Fabio, lo ammetto, in un incubo triste di memorie dove tu sei presente, ma ho la consapevolezza che non sei fisicamente con me. Sto provando ad andare avanti, ma quanto è diverso ora vivere, i giudizi della gente e il comportamento ambiguo di chi mi circonda.

Avresti risolto tutto con un buona parola per chiunque, il rancore non sapevi cosa fosse.

Le amarezze per il lavoro le allontanavi dicendo che tanto non valeva la pena pensarci, perché avrebbero rovinato il tempo prezioso che dedicavi alla tua famiglia, alle tue amicizie, a Yuki (il tuo bellissimo cane) e a me.

Scrivo questa lettera per tutte le persone innamorate, per dire loro, abbracciatevi più forte, viaggiate, baciatevi, godete di ogni momento insieme, perché basta un attimo, basta davvero un attimo. Non lasciate che la vita di Fabio sia andata sprecata, perché essa è un dono che deve essere vissuto appieno e solo con questa concezione non avrete rimpianti, come li ho io tutte le volte che lo rivedo in qualche foto.