Mondovì, il ringraziamento di 19 neo mamme all'ospedale: "Abbiamo incontrato ginecologi e ostetriche instacabili e attenti"

Gentile Direttore,

siamo un gruppo di neomamme che oggi sentono la necessità di scrivere queste poche righe per ringraziare tutto l’organico del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, luogo in cui i nostri bimbi sono venuti al mondo a cavallo tra la fine del 2019 e i primi giorni del 2020.



Spesso ci si lamenta della Sanità Pubblica e proprio per questo riteniamo invece doveroso esprimere la nostra gratitudine al personale che abbiamo incontrato, a Ginecologi e Ostetriche instancabili e attenti alle esigenze, al benessere e alle emozioni di noi degenti, sia di fronte a parti rapidi che a travagli più complicati.



Il parto è un’esperienza unica ed indimenticabile nella vita di una donna che però senza il giusto supporto può diventare un ricordo traumatico: noi possiamo testimoniare di aver trovato nell’Ospedale di Mondovì competenza e dedizione, senza che il lato umano fosse mai trascurato. Ogni mamma merita di partorire in un posto nel quale si sente sicura e in ottime mani…e l’Ospedale di Mondovì è quel posto.



Grazie,

19 mamme (di 12 femminucce e 7 maschietti)