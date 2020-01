Antisemitismo a Mondovì: il pensiero di "Crescere Insieme"

Crescere Insieme esprime massima solidarietà e vicinanza ad Aldo Rolfi e a tutta la comunità monregalese, vittima di un atto vergognoso e di gravità inaudita. Il presidio di venerdì, le parole inequivocabili di tanti amministratori locali (in primis il nostro Sindaco Federico Borgna), la fiaccolata per la Giornata della Memoria (che si svolgerà lunedì 27 a Mondovì) ci rappresentano completamente; in casi tanto gravi sentiamo il dovere di aggiungere la nostra voce: episodi del genere non possono passare in secondo piano, la nostra è una condanna senza se e senza ma.

Enrico Arnaudo, Ivano Oggero, Paola Olivero, Luca Paschiero, Roberta Rosso (amministratori comunali Cuneo) e Marco Bertone (coordinatore del gruppo Crescere Insieme)