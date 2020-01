Spesa fai da te e tempo risparmiato: al Mercatò Big di Bra si può

In principio c’erano le botteghe. Poi è arrivata la grande distribuzione, infine Amazon, primo negozio senza casse, né dipendenti. Quasi uno schiaffo al passato. O forse, più semplicemente, un modo per familiarizzare con il paradigma dell’innovazione. In questo senso, il Mercatò Big di Bra è sempre più concentrato su soluzioni innovative, partendo dal Mercatò Drive, che consente di fare la spesa online e ritirarla nell’area dedicata, fino ad arrivare a una nuova tecnologia chiamata “Spesa & Go”, che rende possibile l’acquisto “fai da te”, attraverso l’autolettura dei codici a barre dei prodotti e la memorizzazione degli stessi sul terminale in uso.

Più nel dettaglio, la tecnologia proposta dal Centro commerciale di via don Orione 45 funziona più o meno così: per prima cosa è necessario abilitare al servizio la propria Fidelity Card, utilizzando l’apposito box situato all’ingresso delle corsie (questa operazione, una volta compiuta, non dovrà più essere ripetuta).

Il secondo atto è quello di prelevare il terminale dall’apposito scaffale: basta passare la Card sotto il lettore ottico e la base del terminale da prelevare si illuminerà a random. Ciascun cliente può utilizzare un solo dispositivo e un solo carrello o cestino. Potete così iniziare la spesa: ogni volta che scegliete un prodotto, passerete il suo codice a barre sotto il lettore e poi lo sistemerete direttamente nel carrello.

Per i prodotti in confezione multipla (es. acqua, latte...) troverete appositi cartellini posizionati in prossimità degli articoli. In ogni momento sarà possibile verificare l’importo totale della spesa e la quantità dei prodotti in lista, oppure detrarre il prezzo di merci che non si intende più comprare.

Una volta terminate le operazioni, basta dirigersi nello spazio denominato “Spesa & Go” ed effettuare il pagamento e, quindi, solo dopo il pagamento, si potrà riporre il lettore. In un futuro non molto lontano, questo sistema potrebbe essere applicato anche dalle grandi catene di abbigliamento. Insomma, una vera shopping experience completamente digitale.