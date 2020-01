Tutela dei canali storici di Vignolo: il sindaco plaude all'iniziativa di oggi

Apprezzamento e condivisione, per il sindaco di Vignolo Danilo Bernardi, relativamente all'iniziativa proposra per oggi da diverse associazioni per la tutela dei canali di irrigazione.

"Apprendo con piacere dell’iniziativa in programma sabato 25 gennaio proposta da Lega Ambiente, Pro Natura, LIPU e Spinning Club Italia circa la tutela del patrimonio storico, ambientale e culturale rappresentato dai canali storici presenti sul territorio comunale del nostro paese da oltre 500 anni - afferma il primo cittadino -. I canali di irrigazione Roero, Morra e Miglia rappresentano per noi tutti una ricchezza inestimabile del nostro territorio alla cui tutela concorre l’Amministrazione Comunale e vari enti quali: la Provincia di Cuneo, il Parco Fluviale Gesso e Stura, la Soprintendenza per i beni archeologici e per i beni architettonici del Piemonte, e altri ancora. Infatti, l’Amministrazione comunale di Vignolo da sempre impegnata per la salvaguardia e la tutela del proprio ambiente naturale, pur trovandosi spesso pressata da frequenti richieste dirette all’ottenimento di concessioni a uso idroelettrico da parte di privati, difende l’integrità ambientale e la valorizzazione storico-culturale del proprio territorio negando, per quanto di competenza, lo sfruttamento a fini di lucro delle risorse naturali (idriche in particolare) ed esprime pertanto massima condivisione dei temi oggetto della manifestazione odierna".