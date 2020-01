A Villanova Mondovì 50 presepi e l’Albero dei Desideri nella Grotta dei Dossi

Enorme successo ha ottenuto la XX edizione della Mostra Concorso “Presepi in Grotta dei Dossi” a Villanova Mondovì, dove nell’incantevole scenario naturale della cavità più colorata d’Italia oltre 50 presepi originalissimi collocati nei laghetti, negli anfratti e sulle rocce hanno incantato i visitatori anche per la varietà dei materiali con cui erano costruiti: radici, cerniere lampo, chiodi e serrature, bocce di legno.

Affiancava la mostra la riuscitissima e simpatica iniziativa dedicata ai bambini dell’“Albero dei Desideri”. I piccoli visitatori potevano scrivere su palline colorate da appendere ai rami ogni loro pensierino e con gioia e spontaneità l’hanno fatto. E’ sorprendente leggerli perché esprimono una viva attenzione verso la natura che vorrebbero più difesa e incontaminata, la voglia di affetti e di essere ascoltati, l’amore verso gli animali (tutti vorrebbero averne almeno uno). I pensierini più originali verranno premiati da Toysland con un giocattolo lo stesso giorno in cui avverrà la premiazione di tutte le categorie dei presepi esposti, domenica 26 gennaio, nel pomeriggio con visita guidata di un'ora alle 15, 16, 17, con l'ultimo appuntamento per chi vorrà immergersi in questa magica atmosfera. Per info telefonare a: 333/9790007 – 339/8526515.