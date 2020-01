"Auguri veci!": il Gruppo Alpini di Cherasco celebra tre ultranovantenni

Il Gruppo di Cherasco – Sezione di Cuneo – durante il pranzo del tesseramento 2020 ha premiato e festeggiato il sottotentente Luciani Corradini classe 1928 (Alpino nel 49/51 IV Corso AUC e telecomunicazioni prima in Roma e quindi in Trentino per le prime esercitazioni NATO); l’alpino cheraschese Giuseppe Marengo classe 1927 (Alpino nel 48/49 caserme Borgo S. Dalmazzo quindi Torino e infine Cambiano, autiere); il caporale istruttore mitraglieri Antonio Balocco classe 1929 (Alpino nel 50/51 dapprima caserma Borgo San Dalmazzo, e quindi in varie caserme del Piemonte sempre in qualità di istruttore).