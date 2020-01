“In Montagna X Traverso” in Alta Valle Varaita: un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di snowboard

Non ci riferiamo allo snowboard praticato sulle piste battute e nemmeno al freeride con l’ausilio di mezzi meccanici per la salita. Parliamo di Snowboard Alpinismo , declinato in tutte le sue varianti per quanto riguarda la tecnica di salita, rigorosamente “muscolare”: ciaspole, scietti o splitboard come mezzi per raggiungere la vetta delle montagne, per poi godere del piacere di surfare la neve fino a valle.

L’iniziativa arriva dall’organico istruttori di Snowboard Alpinismo della Scuola “CAI Monviso” di Saluzzo, che ha scelto questo modo per festeggiare il X anno di attività e di corsi.

L’evento si chiama “In Montagna X Traverso” e avrà inizio a partire dalle ore 17 di sabato 15 Febbraio presso il Rifugio Alevè di frazione Castello di Pontechianale: sarà una serata di festa e di incontro tra i vari gruppi di appassionati presenti sul territorio, con buffet servito, musica, video, gadget, ricca lotteria e altre sorprese.

Momento centrale della serata saranno i racconti e le spettacolari proiezioni degli ospiti speciali: saranno presenti alpinisti piemontesi che hanno letteralmente fatto la storia della disciplina, come Marco Galliano e Giancarlo Costa, accompagnati da Massimo Tardivo e gli “Amici del Ripido” con immagini degli esordi e delle linee più prestigiose chiuse negli ultimi anni sulle nostre Alpi.

Domenica 16 Febbraio ci sarà invece modo di sgranchirsi le gambe per una gita in Alta Valle Varaita, aperta a tutti gli appassionati, snowboarders e scialpinisti, soci CAI e non soci, unici requisiti iscrizione obbligatoria entro il 9/2/2020 e attrezzatura completa sci/snowboard-alpinistica incluso materiale di sicurezza (ARTVA, pala e sonda) . E terminata la gita, pasta party e saluti presso il Rifugio Alevè.

Possibile pernottamento e colazione presso il rifugio, previa prenotazione.

Per informazioni ed iscrizioni i riferimenti sono: