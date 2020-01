Ritorna ad Alba la terza edizione di "Sposi nelle Langhe”, il salone dedicato al matrimonio

Ancora pochi giorni e viene inaugurata al Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” di Alba la fiera “Sposi nelle Langhe”, l’evento rivolto alle coppie in procinto di sposarsi e che durante i giorni di manifestazione cercano il meglio per organizzare le proprie nozze.

L’evento si terrà sabato 1 e domenica 2 febbraio in pieno centro ad Alba, al Palazzo Morra a pochi mt dall’inizio della via pedonale della cittadina, una location comoda e funzionale per l’allestimento degli espositori e accessibile con facilità anche per le numerose coppie in visita nelle due giornate.

Clic per registrarsi alla visita gratuita

Un fine settimana per scoprire novità e tendenze del 2020 e per organizzare il fatidico giorno del "sì" e renderlo indimenticabile.

Tra gli stand allestiti con originalità ed eleganza si potranno trovare oltre 35 espositori delle merceologie più diverse: abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino, liste nozze con articoli regalo, partecipazioni e biglietti augurali.

Tra gli espositori anche gioiellerie, ville, ristoranti, catering e location, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo e intrattenimento. Si potranno conoscere fotografi, fioristi, complessi artistici e musicali, noleggi auto e, non da ultimo, le agenzie di viaggio, che proporranno le migliori mete per la tanto attesa e sognata luna di miele.

Affiancata alla parte espositiva ci saranno alcuni momenti di intrattenimento con due aperitivi offerti dal Ristorante Il Groglio, mentre pomeriggio di domenica ci sarà la confettata.

Per l’ingresso gratuito alla manifestazione è necessario registrarsi cliccando qui

La fiera sarà aperta:

- sabato 1° febbraio, dalle 14.00 alle 18.30.

- domenica 2 febbraio, dalle 10.00 alle 18.30.