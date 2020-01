Bra: anche il MoVimento 5 Stelle contro la scuola media nell’area di Via Trento e Trieste.

Il MoVimento 5 Stelle Bra, in coerenza con il programma elettorale delle ultime elezioni amministrative, sostiene l'iniziativa promossa dal comitato “No alla scuola media nell’area di via Trento e Trieste” e invita tutti i cittadini a partecipare attivamente, ad esprimere il proprio dissenso aderendo alla raccolta firme, auspicando alternative più razionali, al di là degli orientamenti politici.

I motivi sono già noti ma vale la pena ricordarli: il sito, in netto contrasto alle direttive del M.I.U.R., l’inquinamento atmosferico e acustico indotto non solo dal traffico suggeriscono alternative più idonee.

L’ex scalo ferroviario ad oggi rimane l’ultima area adatta per dotare la città di un sottopasso e di un parcheggio, funzionale non solo ad alleggerire il traffico in via Trento e Trieste, ma anche al commercio locale.