Mondovì: tutto pronto per il corso di introduzione all'organizzazione neurologica con Manuel Dominguez Alcon

L'Associazione Autismo Help Cuneo organizza sabato 15 febbraio, presso la sala congressi dell'Albergo dei Gelsi di Mondovì (via Conte di Sambuy, 20), un Corso di Introduzione all'Organizzazione Neurologica. Relatore del corso, Mauel Dominguez Alcon, direttore degli Istituti per l'Organizzazione Neurologica - T. Fay di Lucca.



"Che cos'è l'Organizzazione Neurologica?" L'Organizzazione Neurologica inizia durante il primo trimestre di gestazione e giunge a compimento intorno al sesto anno di vita. L’Organizzazione Neurologica consente di far funzionare correttamente e coerentemente un individuo. Consente l’acquisizione, l’elaborazione e la produzione di tutti i dati necessari a potersi relazionare con se stesso, con l’ambiente e con i propri simili, consente di muovere il proprio corpo coerentemente, ricevere, filtrare ed elaborare in modo preciso ed appropriato tutti i dati che giungono dall’ambiente attraverso i sensi.



L’Organizzazione Neurologica riguarda ogni essere umano: il suo arresto, dovuto a cause genetiche, insulti ambientali, traumi fisici, a malattie congenite, a lesioni cerebreali o di deprivazione di stimoli sensoriali, porta a disfunzioni comportamentali, metaboliche, di linguaggio, di apprendimento, posturali, sensoriali e di proprio-cezione. Attraverso un lavoro coordinato di organizzazione neurologica, metabolica, sensoriale, posturale e della struttura è possibile ripristinare le funzioni di un individuo ed avviarle verso la normalizzazione. Allorchè il sistema nervoso sarà ben sviluppato, organizzato e coordinato, si potranno riscontrare visibili o importanti recuperi.



Il programma del corso si svolgerà nell'intera giornata; la prima parte al mattino dalle 9:15 alle 13:00 e una seconda parte nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00. Nella quota di partecipazione (15 euro), da versare all'ingresso, è compreso il pranzo a buffet nei locali dell'hotel. Si ringrazia la Fondazione CRC per il contributo che ha reso possibile la realizzazione dell'evento.



Il Corso è aperto a tutti e l'iscrizione è obbligatoria (fino esaurimento posti) tramite mail, entro il 10 febbraio, a autismo@autismohelp.it (indicando Nome, Cognome, residenza, professione e recapito telefonico di ogni partecipante), sarà inviata una mail di conferma. Per contatti; tel. 3334352442 - autismo@autismohelp.it.



Per info sull'associazione; www.autismohelp.it.