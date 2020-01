Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana: al via la campagna per i nuovi volontari (VIDEO)

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo”. Sono parole del poeta tragico greco Sofocle, antiche 2.500 anni, ma sempre attuali. In un’epoca fatta di divisioni e diffidenza, il mondo del volontariato offre una luce di speranza, grazie ai molti che ancora oggi, ogni giorno, si impegnano per fare del bene.

In questo filone rientra a pieno titolo il Gruppo Volontari del Soccorso (G.V.S.) di Clavesana, nato nel 2011 dall’unione delle due storiche Pubbliche assistenze “Gruppo Volontari Servizio Ambulanza Carrù” e “Volontari del Soccorso di Farigliano e Piozzo”.

“Grazie a questa unione la nostra associazione è cresciuta, incrementando il numero di servizi e rendendo alla popolazione prestazioni sempre più qualificate e efficienti – afferma il presidente Pierluigi Devalle –. Il G.V.S., che aderisce ad ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), svolge diverse tipologie di servizi, quali emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza (dialisi e terapie), trasporti intraospedalieri, servizi di accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto di disabili, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni”. Quindi, ecco l’appello: “Diventare volontario è una cosa semplice e offre l'opportunità di rendere un servizio importante e necessario verso chi ha bisogno di aiuto”.

Per chiunque fosse interessato, avrà luogo martedì 4 febbraio, alle ore 21, presso i locali dell’Associazione Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana, in corso Vittorio Olcese 3/A, la presentazione del nuovo corso per gli aspiranti Volontari Soccorritori 118. Il corso (riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale) prevede lezioni teoriche e pratiche, completamente gratuite, rivolte a tutti i cittadini maggiorenni interessati ad apprendere le tecniche del primo soccorso e a svolgere attività di volontariato nella Pubblica Assistenza di Clavesana. Gli argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno diverse tematiche, tra le quali i codici di intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio e le comunicazioni con la Centrale Operativa, la gestione dell’emergenza, la rianimazione cardiopolmonare, il trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona soccorsa. Durante il corso verrà inoltre rilasciata l’abilitazione all’uso del Defibrillatore Semi Automatico (DAE). Per informazioni e iscrizioni, contattare il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana ai numeri di telefono 370/3353393 e 0173/750880, via e-mail scrivendo a info@gvsa.it, o consultare il sito web www.gvsa.it.