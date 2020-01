69 anni e non sentirli per lo scrittore e politico braidese Ugo Minini

Il tempo passa, ma non per tutti. Vale per Ugo Minini, che il 22 gennaio ha festeggiato il suo 69° compleanno. Ha attraversato la storia di Bra, da quando, partita da piccolo centro di provincia, è diventata una città importante e brand di famosi eventi culturali.

La sua vita è dedicata alla politica, alla crescita della società civile e al rispetto dei diritti della gente e della natura. Un impegno, il suo, che continua a portare avanti, come se fosse un ragazzino.

A brindare con lui, la moglie Bruna Sibille e tanti amici che lo hanno potuto apprezzare anche come autore di romanzi. Da leggere: Quantum. Elisabeth e Werner Heisenberg al tempo della Bomba e Lasciare Lubecca.