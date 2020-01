Robilante: domenica 26 gennaio l'apertura mensile del Museo del Ferroclub Cuneese

Domenica 26 gennaio ci sarà la consueta apertura mensile del Museo Ferroviario al Ferroclub Cuneese presso la Stazione FS di Robilante con orario 10-12 e 15-18:30, con plastici ferroviari e simulatori in funzione, proiezioni riguardanti la storia della Cuneo Ventimiglia; novità assoluta il completamento della riattivazione in simulazione del vecchio banco a leve della stazione di Piscina di Pinerolo, ora disponibile al pubblico che potrà provare in prima persona l'esperienza del capostazione.



Ingresso con offerta libera.



Saranno aperti anche gli altri musei di Robilante: Museo della Fisarmonica con orario 10-12, 15-18:30 (ingresso con offerta libera) e Mus.S.Com solo pomeriggio ore 15-18:30 (ingresso a pagamento).