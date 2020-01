Gancia (Lega): "Bene che il governo abbia finalmente riconosciuto il Piemonte fra le aree più flagellate dalla cimice asiatica"

"È da accogliere in maniera sinceramente positiva la decisione del governo Italiano di farsi portavoce, a Bruxelles, della necessità che il Piemonte sia inserito fin da ora nell'elenco delle Regioni interessate dal devastante fenomeno della cimice asiatica (o aliena) e destinate di conseguenza a essere le dirette beneficiarie della bozza di regolamento europeo in discussione per contrastare una piaga derivata dal tragico cambiamento climatico in atto ormai da tempo". Lo dichiara Gianna Gancia, rappresentante del Piemonte al Parlamento europeo, a seguito dei più recenti sviluppi del Consiglio UE dedicato alla crisi infestante del settore frutticolo. Che aggiunge: "Il Piemonte, e al suo interno il Cuneese con le importanti estensioni ortofrutticole e di noccioleti che lo qualificano per eccellenza nel panorama del NordOvest ed europeo oltre che nazionale, ha subito danni senza precedenti, arrivati a coinvolgere, per effetto della difficilmente controllabile capacità riproduttiva dell'insetto parassita e infestante, alcune centinaia di specie vegetali - oltre 300 come stimato dalle perizie scientifiche a oggi condotte - mettendo a rischio il patrimonio della biodiversità e provocando perdite fino all'80 per cento dei raccolti".

"Al governo e al ministero delle politiche agricole chiediamo di completare questo gesto di buona volontà promuovendo il ruolo dell'Osservatorio sulla cimice asiatica, sorto proprio in Piemonte da una straordinaria e proficua collaborazione pubblico-privata, come soggetto tecnico-istituzionale accreditato in sede Europea per poter concorrere nel merito alla definitiva stesura del testo di un provvedimento da adottare e da rendere applicativo al più presto possibile".