La Giornata della Memoria a Saluzzo: la cerimonia alla Sinagoga e la cimitero ebraico

Come ogni anno anche Saluzzo celebra la Giornata della Memoria con un programma in collaborazione con enti, associazioni e scuole e con il momento centrale nella cerimonia domani, lunedì 27, alla Sinagoga in via Deportati Ebrei.

L’appuntamento è per le 10.30. Interverranno il vescovo Monsignor Cristiano Bodo, il sindaco Mauro Calderoni e Giuseppe Segre in rappresentanza della Comunità Ebraica di Torino.

Alle 11.30 i momenti di preghiera e riflessione nel Cimitero Israelitico di via Lagnasco.

La sera, alle 21, presso il teatro Magda Olivero è in programma la proiezione del film documentario “Liesel. Storia di un esodo sotto una buona stella” di Fabio Gianotti e Sante Altizio. S

Saranno presenti registi con il professor Lucio Monaco. Il film, realizzato nel 2018 con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e Regione Piemonte, narra la storia di Liesel Gorges scampata all’ Olocausto con una rocambolesca fuga per mezza Europa durata 7 anni e terminata tra le montagne cuneesi, a Rittana, protetta dalla popolazione locale.

Attraverso la sua storia si ripercorre la vicenda degli Ebrei di Saint Martin Vésubie, un capitolo importante della persecuzione nazifascista nel Cuneese, ricordata da più di vent’anni dalla marcia “Attraverso la Memoria”.

In occasione della serata Sandro Capellaro ricorderà Gigi Ferraro, recentemente scomparso, fondatore dell’Associazione "Giorgio Biandrata" (di cui è stato il primo presidente) e ideatore con i componenti del sodalizio culturale della Marcia di “Attraverso la Memoria”per ricordare gli ebrei in fuga da Saint Martin Vésubie (tra cui Liesel Gorg).