Oasi Giovani: inaugurati i micronidi e il centro di cottura del Palazzo "Francesco Ottavio Longis" di Savigliano (FOTO)

Oasi Giovani ha inaugurato due nuovi spazi all’interno del Palazzo “Conte Francesco Ottavio Longis” di Savigliano: i micronidi “Mignolo e Merlino” e il Centro di Cottura “Pomona”.

Dopo gli interventi di adeguamento i micronidi passano da 30 a 48 posti, sistemati in un unico ambiente. I bimbi iscritti sono ospitati già dal 7 gennaio nel rinnovato spazio al piano terra dell’edificio, facilmente accessibile, con a disposizione sale luminose e un ampio giardino da 10 mila metri quadrati per garantire loro quanto più spazio verde possibile. All’interno dei micronizzi è inoltre ora presente una piccola palestra per la psicomotricità dei più piccoli.

Il Centro Cottura, intitolato alla divinità greca della frutta “Pomona”, effettuerà il servizio mensa per i micronidi, ma anche per gli altri servizi di Oasi Giovani: il Centro Educativo e il Baby Parking. Si tratta di una cucina professionale, con attrezzature all’avanguardia, un forno con cottura a vapore e fornelli a induzione. Il tutto per poter preparare un numero maggiore di pasti con miglior qualità.

Un’opera realizzata grazie anche al contributo della Fondazione Crc e della Fondazione Cr Savigliano.