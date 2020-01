Per la Giornata della Memoria, in Prefettura la consegna della Medaglia d'onore in ricordo di Cesare Molineri

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio.

L'istituzione di questa giornata è di fondamentale importanza per mantenere vivo nelle generazioni future il ricordo di questo devastante periodo ed è un'occasione che ogni anno consente di promuovere, su tutto il territorio nazionale, i valori dell'affermazione e della difesa di una cultura dei diritti umani e della convivenza tra etnie, culture e religioni diverse.

Nell'ambito delle cennate celebrazioni, lunedì 27 gennaio alle 15.00, verrà celebrata, presso la Prefettura - Via Roma n. 3 a Cuneo, la "Giornata della Memoria" nel corso della quale si procederà alla consegna della Medaglia d'Onore in ricordo del Sig. Cesare MOLINERI, conferita dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. l della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che ne prevede la concessione ai cittadini italiani — sia militari che civili — ed ai familiari dei deceduti che siano stati deportati o internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economica di guerra.

Alla realizzazione dell'evento prenderà parte una rappresentanza di studenti dell'Istituto d'Istruzione superiore "Bianchi-Virginio" di Cuneo che saranno accompagnati dal dirigente Scolastico e da una delegazione di docenti. Alcuni allievi daranno lettura di testi scelti per una riflessione relativa al momento storico che saranno alternati da brani musicali eseguiti da liceali dell'Istituto musicale.