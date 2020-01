Prato Nevoso: risate sulla neve per la velina Shaila Gatta e l'ex gieffina Mary Falconieri

Dopo i calciatori, è la volta delle... veline. Un binomio quasi obbligato, anche quando si tratta di semplici vacanze sulla neve; così, in seguito agli avvistamenti di Alessio Cerci, Lorenzo De Silvestri, Edoardo Goldaniga e altri giocatori, sulle nevi di Prato Nevoso si è palesata anche Shaila Gatta, la velina mora di "Striscia la Notizia".

Come si evince dal suo profilo Instagram, la 23enne di Secondigliano (Napoli) si trova nel comprensorio del Mondolé Ski in compagnia dell'amica Mary Falconieri, ex concorrente del Grande Fratello 14, con la quale sta trascorrendo ore spensierate e all'insegna del divertimento, scandite da battaglie a palle di neve, viaggi a bordo della nuova telecabina griffata Porsche e tanta buona cucina, gustata ad alta quota.

Shaila Gatta è divenuta celebre grazie alla sua partecipazione in qualità di ballerina all'edizione numero 14 del talent show "Amici", condotto da Maria De Filippi. Dopodiché, ha fatto parte del corpo di ballo delle trasmissioni "Ciao Darwin", "Tu si que vales" e "Grande Fratello".

Proprio al "Grande Fratello" ha invece raggiunto la notorietà Mary Falconieri, laureata in Scienze Infermieristiche e residente a Sassari, dove il suo compagno Giovanni lavora presso il reparto di Ortopedia del nosocomio locale. Nel suo passato spiccano le partecipazioni a "Miss Italia 2011", con la conquista della fascia di "Miss Cinema Puglia", e al programma "Veline" di Antonio Ricci, nel quale tuttavia non ha centrato il successo.