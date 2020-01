Saluzzo, si sposta il cantiere della Chiesa di San Giovanni, via Tapparelli chiusa fino a giugno

Saluzzo, via Tapparelli in corrispondenza della chiesa di San Giovanni

I residenti dell’alto centro storico (Ztl) non potranno transitare in auto in via Tapparelli dal 28 gennaio al 30 giugno.

Lo dice l’Ordinanza della Polizia Municipale che stabilisce il divieto di sosta (con rimozione forzata) e di transito, nel primo tratto, dal numero civico 5, fino all’arco di passaggio sotto la chiesa di San Giovanni.

E’ necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento dei tetti della chiesa stessa, interessati dal cantiere di restauro avviato ai primi di ottobre 2019.

Verrà infatti posizionata una gru per poter lavorare su questa parte dell’edificio che sovrasta via Tapparelli e comprende l’abside.

Sarà consentito il traffico pedonale. Nei 5 mesi di divieto nelle parti restanti della via, dopo l’arco, è consentito il doppio senso di circolazione per accedere ai portoni carrai.

Inoltre lunedì 27 gennaio, dalle 8.30 e 18.30 è divieto di transito veicolare e pedonale in via Griselda, in corrispondenza dell’arco posto prima dell’intersezione con via San Bernardo, per consentire la messa in sicurezza dei coppi del fabbricato in quest’area.